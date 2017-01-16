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"Крылья Советов" на втором сборе сыграют с чемпионом Армении

На втором сборе "Крыльев Советов", который пройдет в Турции, самарцы проведут 4 игры, передает официальный сайт клуба.

К ранее известным трем соперникам – словацкому "Шпорту", балканскому "Железничару" и молдавскому "Шерифу" добавился еще один – армянский клуб "Алашкерт", являющийся действующим чемпионом Армении. Эта игра пройдет 6 февраля.

Стоит отметить, что в этот день "Крылья" сыграют два матча. Во второй половине дня самарцы проведут встречу с тираспольским "Шерифом". Напомним, что второй турецкий сбор "Крылья" проведут в Белеке с 25 января по 7 февраля.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 13:04
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