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"Крылья Советов" на втором сборе сыграют с чемпионом Армении
На втором сборе "Крыльев Советов", который пройдет в Турции, самарцы проведут 4 игры, передает официальный сайт клуба.
К ранее известным трем соперникам – словацкому "Шпорту", балканскому "Железничару" и молдавскому "Шерифу" добавился еще один – армянский клуб "Алашкерт", являющийся действующим чемпионом Армении. Эта игра пройдет 6 февраля.
Стоит отметить, что в этот день "Крылья" сыграют два матча. Во второй половине дня самарцы проведут встречу с тираспольским "Шерифом". Напомним, что второй турецкий сбор "Крылья" проведут в Белеке с 25 января по 7 февраля.
К ранее известным трем соперникам – словацкому "Шпорту", балканскому "Железничару" и молдавскому "Шерифу" добавился еще один – армянский клуб "Алашкерт", являющийся действующим чемпионом Армении. Эта игра пройдет 6 февраля.
Стоит отметить, что в этот день "Крылья" сыграют два матча. Во второй половине дня самарцы проведут встречу с тираспольским "Шерифом". Напомним, что второй турецкий сбор "Крылья" проведут в Белеке с 25 января по 7 февраля.
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