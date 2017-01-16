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"Локомотив": при переходе Самедова в "Спартак" были учтены интересы сборной России

Полузащитник Александр Самедов завершил выступления в "Локомотиве", информирует официальный сайт столичного клуба.

Сообщается, что при рассмотрении предложения от красно-белых, руководством ФК "Локомотив" были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.

"Александр Самедов оставил заметный след в истории "Локомотива". Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды.

Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России!", - говорится в сообщении пресс-служба "Локо".
Теги: Локомотив Самедов Спартак
Сегодня, 13:30
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№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
Мутко уговорил паравозов продать дешевле ?
Регистрация: 7.04.2014
№2 Написал: Климак 32 (Сегодня, 13:33) #
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online

Скинули для родины, проходимцы


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:32) #
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то есть интересы Мутко


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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