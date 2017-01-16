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"Локомотив": при переходе Самедова в "Спартак" были учтены интересы сборной России
Полузащитник Александр Самедов завершил выступления в "Локомотиве", информирует официальный сайт столичного клуба.
Сообщается, что при рассмотрении предложения от красно-белых, руководством ФК "Локомотив" были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.
"Александр Самедов оставил заметный след в истории "Локомотива". Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды.
Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России!", - говорится в сообщении пресс-служба "Локо".
Сообщается, что при рассмотрении предложения от красно-белых, руководством ФК "Локомотив" были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.
"Александр Самедов оставил заметный след в истории "Локомотива". Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды.
Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России!", - говорится в сообщении пресс-служба "Локо".
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