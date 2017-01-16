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Самарская область планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию базы "Крыльев Советов"

Руководство Самарской области планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию тренировочной площадки ФК "Крылья Советов", передает progorodsamara.ru.

Сообщается, что подрядчика работ выберут 20 января. Отмечается, что все работы должны быть выполнены до 31 октября этого года. Среди них - устройство трибун на 500 мест; монтаж ливнесточной системы и наружного электроосвещения; монтаж систем автоматического полива, обогрева и видеонаблюдения.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 13:35
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№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Самарский распил)))
Регистрация: 3.11.2016
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