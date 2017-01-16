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Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты (2)
Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты (2)
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Бибрас Натхо: ЦСКА нужно брать 90% своих очков и рассчитывать на заминки "Спартака" и "Зенита" (8)
Бибрас Натхо: ЦСКА нужно брать 90% своих очков и рассчитывать на заминки "Спартака" и "Зенита" (8)
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Самарская область планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию базы "Крыльев Советов" (1)
Самарская область планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию базы "Крыльев Советов" (1)
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Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (8)
Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (8)
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Самарская область планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию базы "Крыльев Советов"
Руководство Самарской области планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию тренировочной площадки ФК "Крылья Советов", передает progorodsamara.ru.
Сообщается, что подрядчика работ выберут 20 января. Отмечается, что все работы должны быть выполнены до 31 октября этого года. Среди них - устройство трибун на 500 мест; монтаж ливнесточной системы и наружного электроосвещения; монтаж систем автоматического полива, обогрева и видеонаблюдения.
Сообщается, что подрядчика работ выберут 20 января. Отмечается, что все работы должны быть выполнены до 31 октября этого года. Среди них - устройство трибун на 500 мест; монтаж ливнесточной системы и наружного электроосвещения; монтаж систем автоматического полива, обогрева и видеонаблюдения.
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