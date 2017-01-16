Футболист получил "горчичник" за то, что сделал предложение своей девушке во время матча

Гуамский футболист получил желтую карточку за то, что сделал предложение своей возлюбленной прямо во время матча национального чемпионата.Забив в ворота соперников красивый гол, игрок команды "НАПА Роверс" Эштон Сурбер подбежал к трибуне, где сидела его девушка, после чего снял клубную майку, под которой оказалась футболка с надписью "Ты выйдешь за меня?". За это Эштону спустя пару секунд был показан "горчичник".Позднее СМИ сообщили, что возлюбленная Сурбера ответила спортсмену согласием, а тот матч в итоге завершился разгромной победой его команды.