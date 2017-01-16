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Александр Мирзоян: Самедову в "Спартаке" нужно будет следить за собой
Полузащитнику "Спартака" Александру Самедову надо следить за собой и за физической формой, если он хочет продлить футбольную жизнь, заявил бывший футболист "красно-белых" Александр Мирзоян.
"Если "Спартак" взял Самедова, значит, в клубе видят его в составе, видят, под какую схему он будет играть. Теперь дело за Самедовым. Все хорошо, люди переходят, но возраст всегда говорит о себе.
Если Самедов будет за собой следить, постоянно быть в хорошем функциональном состоянии, тогда он сможет продлить футбольную жизнь. То, что его пригласили в команду, еще не значит, что он пришел и уже в составе будет. Да, конечно, ему место тренер видит.
Сейчас ничего и не скажешь, всем руководит тренер и понимает, на какую позицию нужен игрок. Что-то более подробно можно говорить, когда он (Самедов) примет участие в матчах. Он в "Локомотиве" играл, имел место, был чуть ли не капитаном, а сейчас решил поменять клуб. Значит, что-то он хочет, что-то думает, но это только его дело", - цитирует Мирзояна "Р-Спорт".
"Если "Спартак" взял Самедова, значит, в клубе видят его в составе, видят, под какую схему он будет играть. Теперь дело за Самедовым. Все хорошо, люди переходят, но возраст всегда говорит о себе.
Если Самедов будет за собой следить, постоянно быть в хорошем функциональном состоянии, тогда он сможет продлить футбольную жизнь. То, что его пригласили в команду, еще не значит, что он пришел и уже в составе будет. Да, конечно, ему место тренер видит.
Сейчас ничего и не скажешь, всем руководит тренер и понимает, на какую позицию нужен игрок. Что-то более подробно можно говорить, когда он (Самедов) примет участие в матчах. Он в "Локомотиве" играл, имел место, был чуть ли не капитаном, а сейчас решил поменять клуб. Значит, что-то он хочет, что-то думает, но это только его дело", - цитирует Мирзояна "Р-Спорт".
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