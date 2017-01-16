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Александр Мирзоян: Самедову в "Спартаке" нужно будет следить за собой

Полузащитнику "Спартака" Александру Самедову надо следить за собой и за физической формой, если он хочет продлить футбольную жизнь, заявил бывший футболист "красно-белых" Александр Мирзоян.

"Если "Спартак" взял Самедова, значит, в клубе видят его в составе, видят, под какую схему он будет играть. Теперь дело за Самедовым. Все хорошо, люди переходят, но возраст всегда говорит о себе.

Если Самедов будет за собой следить, постоянно быть в хорошем функциональном состоянии, тогда он сможет продлить футбольную жизнь. То, что его пригласили в команду, еще не значит, что он пришел и уже в составе будет. Да, конечно, ему место тренер видит.

Сейчас ничего и не скажешь, всем руководит тренер и понимает, на какую позицию нужен игрок. Что-то более подробно можно говорить, когда он (Самедов) примет участие в матчах. Он в "Локомотиве" играл, имел место, был чуть ли не капитаном, а сейчас решил поменять клуб. Значит, что-то он хочет, что-то думает, но это только его дело", - цитирует Мирзояна "Р-Спорт".
Теги: Мирзоян Спартак Самедов
Сегодня, 13:56
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(1)
№3 Написал: Alexandr Matasov (Сегодня, 14:17) #
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  •  (1)

Не пить,не курить,по утрам зарядку,лучшие наши футбольные звёзды командам не изменяли.
Регистрация: 14.11.2015
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 14:09) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
А в Локо не надо было за собой следить ? Куля говорить очевидные вещи ?

Цитата: GS
Калачев в Ростове постарше, а знатно бегает.

Калач не человек , он машина ! smile
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:08) #
  • +1
  •  (3)

Калачев в Ростове постарше, а знатно бегает.
Кузьмин в Рубине тоже постарше, но до травмы хорош был.
Регистрация: 22.09.2009
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