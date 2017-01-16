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Александр Бубнов: это правильно, что Гончаренко в ЦСКА наигрывает схему 3-5-2
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о работе нового главного тренера Виктора Гончаренко в ЦСКА.
"Почему Гончаренко наигрывает с ЦСКА схему 3-5-2? Если помните, в прошлом году я неоднократно говорил о необходимости ЦСКА перехода на схему с тремя центральными защитниками. Это дало бы возможность не только усилить оборону, но и в атаке найти новые возможности, когда там были проблемы. Я не удивлюсь, если при Викторе Гончаренко и Ласина Траоре начнет забивать, поскольку ему эта схема подходит больше.
Ему нужны пасы в штрафную площадку или навесы с флангов. Ему же часто приходилось в одиночку цепляться за мячи, отыгрываться. Гончаренко и в "Уфе" использовал 3-5-2, где важную роль играют бровочники. Фернандес идеально подходит под эту роль справа, слева Щенников и Миланов поборются за позицию.
Да и в атаке даже с учетом ухода Страндберга, есть выбор - Витиньо, Чалов, Траоре, Ионов. Хотя я думаю, кого-то из нападающих еще купят или вернут Панченко. В любом случае Гончаренко с первых же тренировок показывает, что эта тактика может стать приоритетной в ЦСКА. Хотя нельзя исключать и другие варианты", - цитирует Бубнова "Sportbox".
"Почему Гончаренко наигрывает с ЦСКА схему 3-5-2? Если помните, в прошлом году я неоднократно говорил о необходимости ЦСКА перехода на схему с тремя центральными защитниками. Это дало бы возможность не только усилить оборону, но и в атаке найти новые возможности, когда там были проблемы. Я не удивлюсь, если при Викторе Гончаренко и Ласина Траоре начнет забивать, поскольку ему эта схема подходит больше.
Ему нужны пасы в штрафную площадку или навесы с флангов. Ему же часто приходилось в одиночку цепляться за мячи, отыгрываться. Гончаренко и в "Уфе" использовал 3-5-2, где важную роль играют бровочники. Фернандес идеально подходит под эту роль справа, слева Щенников и Миланов поборются за позицию.
Да и в атаке даже с учетом ухода Страндберга, есть выбор - Витиньо, Чалов, Траоре, Ионов. Хотя я думаю, кого-то из нападающих еще купят или вернут Панченко. В любом случае Гончаренко с первых же тренировок показывает, что эта тактика может стать приоритетной в ЦСКА. Хотя нельзя исключать и другие варианты", - цитирует Бубнова "Sportbox".
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