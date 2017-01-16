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Александр Бубнов: это правильно, что Гончаренко в ЦСКА наигрывает схему 3-5-2

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о работе нового главного тренера Виктора Гончаренко в ЦСКА.

"Почему Гончаренко наигрывает с ЦСКА схему 3-5-2? Если помните, в прошлом году я неоднократно говорил о необходимости ЦСКА перехода на схему с тремя центральными защитниками. Это дало бы возможность не только усилить оборону, но и в атаке найти новые возможности, когда там были проблемы. Я не удивлюсь, если при Викторе Гончаренко и Ласина Траоре начнет забивать, поскольку ему эта схема подходит больше.

Ему нужны пасы в штрафную площадку или навесы с флангов. Ему же часто приходилось в одиночку цепляться за мячи, отыгрываться. Гончаренко и в "Уфе" использовал 3-5-2, где важную роль играют бровочники. Фернандес идеально подходит под эту роль справа, слева Щенников и Миланов поборются за позицию.

Да и в атаке даже с учетом ухода Страндберга, есть выбор - Витиньо, Чалов, Траоре, Ионов. Хотя я думаю, кого-то из нападающих еще купят или вернут Панченко. В любом случае Гончаренко с первых же тренировок показывает, что эта тактика может стать приоритетной в ЦСКА. Хотя нельзя исключать и другие варианты", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 14:02
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8
(1)
№8 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 15:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
Цитата: Работяга
И на старуху бывает проруха...

не многовато ли осечек?Странберг,Витиньо,Цубе
р,Гонсалес,Траоре и тд

Страндберг и Цубер были проданы за большие суммы, чем куплены, Гонсалес очень хорош был и играл бы еще, если б не травмы бесконечные..Витиньо после весны оценим, впрочем как и Траоре, но пока эти оба как неудачные трансферы


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№7 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А я думаю,что ЦСКА надо играть по схеме 1-9-1!Тогда их не взломать!
Регистрация: 2.04.2012
№6 Написал: скальп (Сегодня, 15:16) #
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Цитата: Работяга
И на старуху бывает проруха...

не многовато ли осечек?Странберг,Витиньо,Цубе
р,Гонсалес,Траоре и тд
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
Селюк конечно еще тот г...Но разве не вы болельщики цска хлопали в ладошии пели Гинеру серенады какой он классный менеджер и что за копейки вам бомбардира привез

И на старуху бывает проруха... cry
Регистрация: 7.04.2014
№4 Написал: скальп (Сегодня, 14:46) #
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Цитата: serega_user
зимой толкового игрока не купишь, нужно лета ждать, а сейчас пускай мегаигрочище Селюка отрабатывает свою з/п

Селюк конечно еще тот г...Но разве не вы болельщики цска хлопали в ладошии пели Гинеру серенады какой он классный менеджер и что за копейки вам бомбардира привез
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manowar
Ещё нап ЦСКА нужен по любому . Хотя Витёк может повзрослел ? И такого как Фернандес слева .

зимой толкового игрока не купишь, нужно лета ждать, а сейчас пускай мегаигрочище Селюка отрабатывает свою з/п


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: скальп (Сегодня, 14:32) #
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Цитата: Manowar
. Хотя Витёк может повзрослел ?

разве что по паспорту
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 14:15) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Ещё нап ЦСКА нужен по любому . Хотя Витёк может повзрослел ? И такого как Фернандес слева .
Регистрация: 23.09.2016
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