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Бибрас Натхо: ЦСКА нужно брать 90% своих очков и рассчитывать на заминки "Спартака" и "Зенита"
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо считает, что у армейцев по-прежнему есть шансы на чемпионство, несмотря на отставание от "Спартака" в 8 очков.
"Три года назад отставание ЦСКА от лидера было даже больше - и ничего, отыграли. За шесть с половиной лет в России я уяснил, что в этой лиге восемь очков отрыва - это еще не пропасть.
В первую очередь надо самим постараться взять весной 90% очков и только во вторую рассчитывать на заминки "Спартака", "Зенита".
Сейчас в таблице первый "Спартак", но за титул борются три команды. Еще и "Краснодар" на подходе. В сложившейся ситуации ЦСКА должен быть в идеальном порядке, чтобы защитить титул", - цитирует футболиста "Чемпионат".
"Три года назад отставание ЦСКА от лидера было даже больше - и ничего, отыграли. За шесть с половиной лет в России я уяснил, что в этой лиге восемь очков отрыва - это еще не пропасть.
В первую очередь надо самим постараться взять весной 90% очков и только во вторую рассчитывать на заминки "Спартака", "Зенита".
Сейчас в таблице первый "Спартак", но за титул борются три команды. Еще и "Краснодар" на подходе. В сложившейся ситуации ЦСКА должен быть в идеальном порядке, чтобы защитить титул", - цитирует футболиста "Чемпионат".
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