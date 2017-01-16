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Бибрас Натхо: ЦСКА нужно брать 90% своих очков и рассчитывать на заминки "Спартака" и "Зенита"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо считает, что у армейцев по-прежнему есть шансы на чемпионство, несмотря на отставание от "Спартака" в 8 очков.

"Три года назад отставание ЦСКА от лидера было даже больше - и ничего, отыграли. За шесть с половиной лет в России я уяснил, что в этой лиге восемь очков отрыва - это еще не пропасть.

В первую очередь надо самим постараться взять весной 90% очков и только во вторую рассчитывать на заминки "Спартака", "Зенита".

Сейчас в таблице первый "Спартак", но за титул борются три команды. Еще и "Краснодар" на подходе. В сложившейся ситуации ЦСКА должен быть в идеальном порядке, чтобы защитить титул", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Теги: Натхо ЦСКА
Сегодня, 14:28
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8
(1)
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Губу закатай


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 15:26) #
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online

У них сплошь домашние игры остались , рано их скидывают.
Плюс эмоции от прихода нового тренера.
Регистрация: 21.12.2016
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Конечно нужно верить,но обьективно золото либо Спартак либо зенит.
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну мечтать не вредно конечно
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:39) #
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online

всё!!!!!лавочка прикрылась
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:36) #
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График 90% - невероятный!
11 побед 2 ничьи
или 12 побед 1 поражение
Реальность будет не более 60%


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: скальп (Сегодня, 14:35) #
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бред сивого осла
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:33) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Не, в этом году вы идете другой дорогой.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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