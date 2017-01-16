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Руслан Нигматуллин: переход Самедова - это усиление "Спартака" и ослабление "Локомотива"

Переход полузащитника Александра Самедова в "Спартак" является усилением для столичной команды, заявил бывший вратарь сборной России, столичных "Спартака", "Локомотива" и ЦСКА Руслан Нигматуллин.

"Это усиление "Спартака" и в какой-то степени ослабление "Локомотива". Думаю, что для "Спартака" это удачное приобретение, хоть и не долгосрочное конечно, потому что о каких-то долгих перспективах, учитывая возраст, говорить не приходится.

Но учитывая, как сейчас игроки высокого класса с российским паспортом вжимаются в силу того, что молодые на замену не приходят, смею предположить, что еще года три Александр может поиграть в "Спартаке" на приличном уровне",- цитирует Нигматуллина "Р-Спорт".
Теги: Спартак Нигматуллин Самедов
Сегодня, 14:40
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