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Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты
Новичок "Зенита" полузащитник Ибрагим Цаллагов поделился эмоциями от перехода из "Крыльев Советов".
"Предчувствия по второй половине сезона? Настолько далеко пока не заглядываю. Сейчас важно надлежащим образом подготовиться к возобновлению чемпионата. Цель у нас одна – первое место. Верю, что стану чемпионом России вместе со своей новой командой.
Приложу максимум усилий, чтобы сыграть на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Не открою секрет, если скажу, что перед игроком, положительно проявляющим себя в такой команде, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты!
Перейдя в стан питерцев, я сделал большой шаг, но самое главное впереди. Теперь важно доказать свою состоятельность", - цитирует Цаллагова "Градус".
"Предчувствия по второй половине сезона? Настолько далеко пока не заглядываю. Сейчас важно надлежащим образом подготовиться к возобновлению чемпионата. Цель у нас одна – первое место. Верю, что стану чемпионом России вместе со своей новой командой.
Приложу максимум усилий, чтобы сыграть на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Не открою секрет, если скажу, что перед игроком, положительно проявляющим себя в такой команде, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты!
Перейдя в стан питерцев, я сделал большой шаг, но самое главное впереди. Теперь важно доказать свою состоятельность", - цитирует Цаллагова "Градус".
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