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Ласина Траоре провел первую тренировку с ЦСКА на сборе в Испании
Нападающий Ласина Траоре присоединился к ЦСКА на сборе в Кампоаморе и повел первую тренировку с командой.
Из-за болезни иауариец только в воскресенье вечером прибыл в Испанию, но проблемы со здоровьем у него уже в прошлом. Траоре работает в общей группе, без ограничений, информирует "Чемпионат".
Первый сбор "армейцев" продлится до 22 января.
Из-за болезни иауариец только в воскресенье вечером прибыл в Испанию, но проблемы со здоровьем у него уже в прошлом. Траоре работает в общей группе, без ограничений, информирует "Чемпионат".
Первый сбор "армейцев" продлится до 22 января.
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