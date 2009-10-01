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Ласина Траоре провел первую тренировку с ЦСКА на сборе в Испании

Нападающий Ласина Траоре присоединился к ЦСКА на сборе в Кампоаморе и повел первую тренировку с командой.

Из-за болезни иауариец только в воскресенье вечером прибыл в Испанию, но проблемы со здоровьем у него уже в прошлом. Траоре работает в общей группе, без ограничений, информирует "Чемпионат".

Первый сбор "армейцев" продлится до 22 января.
Теги: ЦСКА Траоре
Сегодня, 14:58
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(2)
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Работяга,
Не удивлюсь,но шансов не много...
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
А вдруг да заиграет ?
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:02) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Жду интервью селюка, что не смотря на болезнь траоре будет играть в товарняках и будет там лучшем на поле


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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