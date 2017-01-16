Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Червиченко: Самедов в "Спартаке" станет примером для молодежи

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал переход полузащитника сборной России Александра Самедова.

"На мой взгляд, удачная покупка "Спартака". Самедов – это, бесспорно, тот игрок, который поможет красно-белым. Я думаю, это самая удачная покупка клуба в зимнее трансферное окно после вратаря Александра Селихова. Она даже лучше!

Думаю, Самедов в "Спартаке" станет примером для молодежи. Красно-белым был нужен серьезный возрастной футболист, который может передать опыт молодежи. Кто-то должен их строить на поле, чтобы игроки были собраны. А каким бы хорошим футболистом Квинси Промес не был, он не может этого сделать", - цитирует эксперта "Газета.ru".
Теги: Червиченко Спартак Самедов
Сегодня, 15:33
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: скальп (Сегодня, 16:18) #
  • +2
  •  (8)

даже жиробас признает этот трансфер полезным для Спартака и тут бомжи терпят фиаско smile
Регистрация: 24.12.2016
№9 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 16:17) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ну Червяк и сказанул! На поле капитан есть - Глушаков. Он - и пример самоотверженности, и за словом в карман не полезет. А кроме этого, в Спаме теперь есть здоровый костяк лидеров: Глушаков, Комбаров, Промес, Сальва, Ребров, на подходе - Фернандо, Кутепов и Зобнин. Даи Зе Луиш ой как может зажечь(вспомните дерби с конями!). Так что Самедову придется вливаться в коллектив, а не сразу верховодить на правах "старого спартаковца".
Регистрация: 30.11.2013
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:06) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошенький пример ...гнус тот ещё


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:03) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Работяга
Он научит вас,как надо разговаривать с ГТ!

Каррера не Сёмин.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:45) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
Я думаю самедов еще поможет вам и создаст здоровую конкуренцию!

Он научит вас,как надо разговаривать с ГТ!
Регистрация: 7.04.2014
№5 Написал: Батька (Сегодня, 15:44) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: mikelo73
А были бы умнее нехватались за соломку сиюминутных задачи "Стать Чемпионом"

15 лет уже строим ) пора бы решить сиюминутно =) а потом можно и молодежь потихоньку подпускать ))
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:42) #
  • +1
  •  (5)

Я думаю самедов еще поможет вам и создаст здоровую конкуренцию!
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:41) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Примером Чего "конфликтовать с главным тренером" раз так, да будет так только сейчас в Спартаке и Каррера на очереди. А были бы умнее нехватались за соломку сиюминутных задачи "Стать Чемпионом" а потихоньку подцепляли к основному составу молодежь.
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 15:37) #
  • +5
  •  (9)

гы гы))) Жирный наконец-то что-то умное сказал smiley
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:36) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Первый на моей памяти коммент от червя в пользу Спартака...Удивительно!!
Регистрация: 3.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.