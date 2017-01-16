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Вратарь Андрей Лунев впервые выйдет в стартовом составе "Зенита"

"Зенит" назвал стартовый состав на товарищеский матч с китайским клубом "Чанчунь Ятай".

"Зенит": Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, Кокорин, Кержаков.
Теги: Зенит
Сегодня, 15:39
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(1)
№2 Написал: PavelTro Екатеринбург (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Урал»
Цитата: fd65
А где Доменико? Он ведь хотел свалить в поднебесную, другого случая проявить себя во всей красе может и не быть.....

Состав на игру решает тренер а не Доминико Кришито
Регистрация: 28.08.2015
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 17:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А где Доменико? Он ведь хотел свалить в поднебесную, другого случая проявить себя во всей красе может и не быть.....
Регистрация: 3.12.2016
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