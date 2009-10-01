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Источник: Кристиан Нобоа раздумывает над предложением "Зенита"

"Зенит" продолжает вести переговоры по поводу трансфера полузащитника "Ростова" Кристиана Нобоа, передает "Спорт день за днем".

Сообщается, что ростовский клуб не собирается удерживать 31-летнего хавбека сборной Эквадора, к тому же его контракт с "Ростовом" заканчивается через полгода, и Нобоа уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами.

По информации издания, в переговорах с "Ростовом" вопрос денег не стоит - "Зенит" готов заплатить за трансфер Нобоа, однако руководство сине-бело-голубых пока не может договориться с представителями Кристиана по поводу условий личного соглашения.

Нобоа заинтересован в длительном контракте, тогда как максимальный срок, на который готовы пойти сине-бело-голубые, - 2,5 года для 31-летнего Нобоа.
Теги: Нобоа Зенит Ростов
Сегодня, 15:44
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14
(5)
№14 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:22) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Витек 88-20
Нах... не нужен! Лучше Полоза!

Ха-ха-ха ! Эко тебя понесло ! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№13 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Что тут непонятно, перед Луческу стоит задача в ЛЧ, вот и набирает по факту второй состав для этого турнира, чемпионат РФ по ситуации, такое уже было, в ЛЧ играли блистательно одним составом, в ЧР играли так себе, и ЦСКА стал Чемпионом, и конкуренция за место в основе...
Регистрация: 15.12.2013
№12 Написал: fd65 (Сегодня, 16:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не ,ну заплатите не 500 тыс , как за Молло, а 505....., все таки это не сэконд-хэнд....))))
Регистрация: 3.12.2016
№11 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нах... не нужен! Лучше Полоза!
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Долгий контракт игроку которому 31 год?Правильно.Пара лет вполне нормально.Если в форме будет можно будет продлить.Но и Нобоа понять можно,хочется на закате максимально подзаработать.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Возьмите лучше Чин Чон Чена,который только что второй мячик вам вкатил.
Регистрация: 20.03.2014
№8 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:32) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
я понял Нашу стратегию скупить всех игроков, чтоб спокойно обыграть Крылья и др команды, Томь и Анжи слились... купить еще у Краснодара со Спартаком и все, играть спокойно


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№7 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 16:20) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Дайте Ростову Спарту пройти,и так шансов не много.
Регистрация: 15.06.2016
№6 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:20) #
  • +2
  •  (2)
online

Не нужен !!! sleeping
Регистрация: 14.12.2016
№5 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Еще пару лет поторгуются, и как раз на скамеечку выторгуют 31-летнего
Регистрация: 13.11.2014
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:06) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Я сомневаюсь что Зенит вообще ведет с ним переговоры. Куда там этих хавов центральных солить что ли? Тем более купили Эрнани вместо Вицина,зачем Нобоа, не верю.
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:00) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Не нужен


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: Батька (Сегодня, 15:55) #
  • +1
  •  (11)

laughing smiley laughing развод по питерский =)

Гарай за шапку сухарей - Реал с носом !!
Молло за 500 тыс долларов - СентЭтьену - Гроши ))
Новосельцев за 130 тысяч долларов stuck_out_tongue_closed_eyes
Набоа за 1 лям рублей + 10 лямов долларов в темную Бердыю !!

А Крылья и Бенфика типа такие идиоты что у них готовы Гарая и Молло купить за 20 и 5 лямов соответственно но они в Зенит их за копейки продают ))) помогают газовым держаться в топе прибыльных клубов Европы =)) и соотвествовать ФФП

Ох доиграются болотные =) скоро придет расплата
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:53) #
  • -1
  •  (7)

раздуиывает он, как пятки ски***ом смазать, тут два варианта предать своих-китай и зенит, больше никто не кинет в шапку
Регистрация: 7.12.2016
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