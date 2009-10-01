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Источник: Кристиан Нобоа раздумывает над предложением "Зенита"
"Зенит" продолжает вести переговоры по поводу трансфера полузащитника "Ростова" Кристиана Нобоа, передает "Спорт день за днем".
Сообщается, что ростовский клуб не собирается удерживать 31-летнего хавбека сборной Эквадора, к тому же его контракт с "Ростовом" заканчивается через полгода, и Нобоа уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами.
По информации издания, в переговорах с "Ростовом" вопрос денег не стоит - "Зенит" готов заплатить за трансфер Нобоа, однако руководство сине-бело-голубых пока не может договориться с представителями Кристиана по поводу условий личного соглашения.
Нобоа заинтересован в длительном контракте, тогда как максимальный срок, на который готовы пойти сине-бело-голубые, - 2,5 года для 31-летнего Нобоа.
Сообщается, что ростовский клуб не собирается удерживать 31-летнего хавбека сборной Эквадора, к тому же его контракт с "Ростовом" заканчивается через полгода, и Нобоа уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами.
По информации издания, в переговорах с "Ростовом" вопрос денег не стоит - "Зенит" готов заплатить за трансфер Нобоа, однако руководство сине-бело-голубых пока не может договориться с представителями Кристиана по поводу условий личного соглашения.
Нобоа заинтересован в длительном контракте, тогда как максимальный срок, на который готовы пойти сине-бело-голубые, - 2,5 года для 31-летнего Нобоа.
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