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Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (8)
"Бавария" продлила контракт с Арьеном Роббеном на один год
"Бавария" объявила о продлении контракта с полузащитником Арьеном Роббеном. Сообщается, что соглашение с голландцем продлено на один год, теперь контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2018 года.
"Я счастлив, что буду играть в команде как минимум еще год. Бундеслига - одна из лучших в мире, а Мюнхен стал для меня вторым домом. Хочу продолжать выступать на самом высоком уровне", - цитирует Роббена пресс-служба "Баварии".
"Я счастлив, что буду играть в команде как минимум еще год. Бундеслига - одна из лучших в мире, а Мюнхен стал для меня вторым домом. Хочу продолжать выступать на самом высоком уровне", - цитирует Роббена пресс-служба "Баварии".
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