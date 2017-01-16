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"Бавария" продлила контракт с Арьеном Роббеном на один год

"Бавария" объявила о продлении контракта с полузащитником Арьеном Роббеном. Сообщается, что соглашение с голландцем продлено на один год, теперь контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2018 года.

"Я счастлив, что буду играть в команде как минимум еще год. Бундеслига - одна из лучших в мире, а Мюнхен стал для меня вторым домом. Хочу продолжать выступать на самом высоком уровне", - цитирует Роббена пресс-служба "Баварии".
Теги: Бавария Роббен
Сегодня, 15:49
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№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 17:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Эх, Зенит пролетел, как фанера над Парижем...
Регистрация: 7.06.2016
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