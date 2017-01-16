"Бавария" продлила контракт с Арьеном Роббеном на один год

"Бавария" объявила о продлении контракта с полузащитником Арьеном Роббеном. Сообщается, что соглашение с голландцем продлено на один год, теперь контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2018 года.



"Я счастлив, что буду играть в команде как минимум еще год. Бундеслига - одна из лучших в мире, а Мюнхен стал для меня вторым домом. Хочу продолжать выступать на самом высоком уровне", - цитирует Роббена пресс-служба "Баварии".