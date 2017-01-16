Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Бюттнер стал игроком голландского "Витесса"

Бывший фланговый защитник "Динамо" Александр Бюттнер подписал контракт с голландским "Витессом", передает пресс-служба представителя Эредивизи.

Ранее стало известно, что бело-голубые достигли компромисса с футболистом по поводу его ухода из клуба.

Газета.ru
Теги: Динамо Витесс
Сегодня, 15:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.