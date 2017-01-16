Кристиан Эриксен: Кейн мог забить шесть голов в ворота "Вест Бромвича"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен прокомментировал победу своей команды в матче против "Вест Бромвича" (4:0) в двадцать первом туре АПЛ.



"Я думаю, что мы весь матч держали все под контролем. Как только мяч переходил к сопернику, мы быстро возвращали его себе. Мы создали много моментов в первые сорок пять минут. Кейн остался очень доволен. У него была особенная неделя. Я думаю, он мог забить шесть голов в этой встрече", - приводит его слова официальный сайт клуба.