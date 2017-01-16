Радамель Фалькао не захотел уезжать в Китай

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао отказался от переезда в китайский клуб, утверждает L'Equipe.



Китайский клуб, имя которого не сообщается предлагал за трансфер колумбийца 50 миллионов евро, но сам футболист не намерен покидать Европу.