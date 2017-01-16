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Радамель Фалькао не захотел уезжать в Китай

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао отказался от переезда в китайский клуб, утверждает L'Equipe.

Китайский клуб, имя которого не сообщается предлагал за трансфер колумбийца 50 миллионов евро, но сам футболист не намерен покидать Европу.
Теги: Фалькао Монако
Сегодня, 16:12
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(2)
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 17:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
значит мало предложили
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Всю Европу исколесил, словно элитная проститутка, а в Китай отказался...чудной.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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