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Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты (3)
Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты (3)
14:28
Бибрас Натхо: ЦСКА нужно брать 90% своих очков и рассчитывать на заминки "Спартака" и "Зенита" (10)
Бибрас Натхо: ЦСКА нужно брать 90% своих очков и рассчитывать на заминки "Спартака" и "Зенита" (10)
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Самарская область планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию базы "Крыльев Советов" (1)
Самарская область планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию базы "Крыльев Советов" (1)
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Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (8)
Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (8)
Радамель Фалькао не захотел уезжать в Китай
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао отказался от переезда в китайский клуб, утверждает L'Equipe.
Китайский клуб, имя которого не сообщается предлагал за трансфер колумбийца 50 миллионов евро, но сам футболист не намерен покидать Европу.
Китайский клуб, имя которого не сообщается предлагал за трансфер колумбийца 50 миллионов евро, но сам футболист не намерен покидать Европу.
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