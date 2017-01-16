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Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты (3)
Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты (3)
14:28
Бибрас Натхо: ЦСКА нужно брать 90% своих очков и рассчитывать на заминки "Спартака" и "Зенита" (10)
Бибрас Натхо: ЦСКА нужно брать 90% своих очков и рассчитывать на заминки "Спартака" и "Зенита" (10)
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Самарская область планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию базы "Крыльев Советов" (1)
Самарская область планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию базы "Крыльев Советов" (1)
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Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (8)
Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (8)
"Шахтер" провёл утреннюю тренировку
"Шахтер" провёл утреннюю тренировку, которая длилась два часа, сообщает официальный сайт клуба.
Футболисты начали день с пробежки, а затем уделили внимание разминочным и игровым упражнениям. Большой интерес занятия "оранжево-черных" вызвали у представителей юниорской сборной Германии, которая базируется неподалеку и со стороны наблюдала за тренировкой дончан.
Футболисты начали день с пробежки, а затем уделили внимание разминочным и игровым упражнениям. Большой интерес занятия "оранжево-черных" вызвали у представителей юниорской сборной Германии, которая базируется неподалеку и со стороны наблюдала за тренировкой дончан.
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