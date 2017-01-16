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"Шахтер" провёл утреннюю тренировку

"Шахтер" провёл утреннюю тренировку, которая длилась два часа, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты начали день с пробежки, а затем уделили внимание разминочным и игровым упражнениям. Большой интерес занятия "оранжево-черных" вызвали у представителей юниорской сборной Германии, которая базируется неподалеку и со стороны наблюдала за тренировкой дончан.
Теги: Шахтер
Сегодня, 16:38
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