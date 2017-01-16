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Неймар признан самым дорогим футболистом в мире

Форвард "Барселоны" Неймар признан самым дорогим футболистом в мире по версии исследовательского центра CIES Football Observatory.

Его стоимость составляет 246,8 миллионов евро, на втором месте идет одноклубник Неймара аргентинец Лионель Месси (170,5 млн), тройку замыкает французский полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (155, 3 млн). Криштиану Роналду стал седьмым в представленном рейтинге (126,5 млн).
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 16:43
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№2 Написал: plast Спб (Сегодня, 16:51) #
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а по версии трансфермаркета кто нибудь может посмотреть какой там топ 10 игроков по стоимости
Регистрация: 31.07.2010
№1 Написал: Кирилл (Сегодня, 16:44) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самый дорогой, а в 10-ку лучших даже и не входит в данный момент
Регистрация: 22.07.2016
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