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"Зенит" со счетом 5:2 обыграл китайский клуб "Чанчунь Ятай"

"Зенит" одержал победу над "Чанчунь Ятай" в товарищеском матче.

Товарищеский матч

"Зенит" - "Чанчунь Ятай" 5:2

Голы: Исмаилов, 22, Чанчен, 33, Джорджевич, 48, Маурисио, 63, Жирков, 75, Дзюба, 82, 86

"Зенит": Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, Кокорин, Кержаков.

"Зенит" 2 тайм: Бабурин — Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков — Цаллагов, Маурисио, Юсупов, Могилевец — Джорджевич, Дзюба.

"Чанчунь Ятай": Якэ, Шипэн, Исмаилов, Цзе, Цзо, Гуан, Цзяци, Чжэ, Сяофэй, Оршич, Чанчен
Теги: Зенит
Сегодня, 17:53
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24
(5)
№24 Написал: скальп (Сегодня, 18:54) #
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  •  (2)
online

Луневу двушку в лунку отгрузили smile
Регистрация: 24.12.2016
№23 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 18:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: gena26


После 2-0 включился админ.ресурс

Чемоданчик с цитатами Мао.


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чемпионат россии 2015/16 по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№22 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:52) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Господа Питерские. и чего искать воротчика?...Свой же БАБУРИН есть...привыкли "заморское" барахло покупать .."фирму"
Регистрация: 6.09.2013
№21 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:48) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: какзайчонок
Артем-звееерь!

Бабурин молодца, год повторяю.
Регистрация: 14.11.2012
№20 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:40) #
  • 0
  •  (4)

Дзюбини sweat_smile Я ЗВЕРЬ!! ЗЕНИТ МОЛОДЦА!!
Регистрация: 14.12.2016
№19 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 18:33) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Colambous
myzetinsuperclub,
Олдовый?Твою дивизию понебники...Тут люди с 67 прошлого столетия болеют и то Олдовыми себя не считают...Притапливаешь втихаря за свиней,Оле?

Ну наверно я скорее глор зенита с 2007 года,скоро буду олдовым


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Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№18 Написал: SANJkE Saint-Petersburg (Сегодня, 18:32) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: gena26
После 2-0 включился админ.ресурс

боже, когда же вы вымрите?! rage


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<3
Регистрация: 6.05.2009
№17 Написал: gena26 (Сегодня, 18:31) #
  • +1
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После 2-0 включился админ.ресурс
Регистрация: 14.01.2017
№16 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 18:30) #
  • -1
  •  (9)

myzetinsuperclub,
Олдовый?Твою дивизию понебники...Тут люди с 67 прошлого столетия болеют и то Олдовыми себя не считают...Притапливаешь втихаря за свиней,Оле?


--------------------
Перерыв,не болею.
Регистрация: 24.11.2016
№15 Написал: Канада (Сегодня, 18:29) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: myzetinsuperclub
Олдовый болельщик зенита с 2007 года
"За волю к победе!" - Сегодняшнюю трудовую "викторию",игроки невского клуба посвятили первому юбилею команды! 10-то лет,не хухры - мухры!
Регистрация: 6.12.2016
№14 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:19) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Канада
Главные итоги матча : разочарованный Лунёв уходит в одноимённый "Шаньдун Лунен" и становится главной звездой клуба. Нева с трудом подписывает, связанных тесными родственными узами Цзе, Цзо, Цзяци, Чжэ и голкипера Яке Ву (Яковлева?)и занимает таки желанное 3-е место в чемпионате.

Это в какой московской школе учат такому искрометному юмору?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№13 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 18:17) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Совсем плох наш любимый клуб,с такой обороной снова останемся без лиги чемпионов,слава богу что китайцы расслабились и позволили нам победить и подарить всему городу праздник!

Олдовый болельщик зенита с 2007 года!


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Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№12 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:15) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Жирков красавчик, Могилевец много ошибок в простых ситуациях, Данни с возвращением!
Регистрация: 15.12.2013
№11 Написал: vlees (Сегодня, 18:14) #
  • -1
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Данни вернулся. Хана свинюшкам и Самедов не поможет, с Абелардо вместе

Газовые сектанты такие смешные
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 18:13) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
А вы говорите Зенит печенен!
Регистрация: 13.11.2014
№9 Написал: Kingston СПб (Сегодня, 18:13) #
  • +3
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Канада
Главные итоги матча :

Баттхерт нескольких свинявых дегенератов, которые зачем-то смотрели предсезонную тренировку ненавистного им Зенита.
Регистрация: 12.05.2015
№8 Написал: Канада (Сегодня, 18:08) #
  • -11
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Главные итоги матча : разочарованный Лунёв уходит в одноимённый "Шаньдун Лунен" и становится главной звездой клуба. Нева с трудом подписывает, связанных тесными родственными узами Цзе, Цзо, Цзяци, Чжэ и голкипера Яке Ву (Яковлева?)и занимает таки желанное 3-е место в чемпионате.
Регистрация: 6.12.2016
№7 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:07) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: zenit47
Данни вернулся. Хана свинюшкам и Самедов не поможет, с Абелардо вместе

Вместо кого Данни поставишь?
Таоего Данни в первом же матче после перерыва ослина Вернблум срубит.
Что тогда?

Не думаю, что с конями он играть будет, либо выпустят в концовке....


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№6 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 18:05) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Артем-звееерь!
Регистрация: 15.03.2009
№5 Написал: sunsun (Сегодня, 18:02) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Китайский клуб нынче - это не какой-нибудь японский.
Регистрация: 26.07.2016
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:02) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Данни вернулся. Хана свинюшкам и Самедов не поможет, с Абелардо вместе

Вместо кого Данни поставишь?
Таоего Данни в первом же матче после перерыва ослина Вернблум срубит.
Что тогда?
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Кирилл (Сегодня, 17:57) #
  • -1
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Данни появился. Хана свинюшкам и Самедов не поможет, с Абелардо вместе

ну ну) Лимит для кого??)))
Регистрация: 22.07.2016
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:56) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Ростов»
Молодцы . Ведь 2-0 вроде проигрывали !
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:55) #
  • -1
  •  (31)
Болеет за:
«Зенит»
Данни вернулся. Хана свинюшкам и Самедов не поможет, с Абелардо вместе
Регистрация: 17.05.2013
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