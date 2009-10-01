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18:23
Усиленные меры безопасности введут в регионах России, где пройдет Кубок конфедераций и ЧМ-2018
Усиленные меры безопасности введут в регионах России, где пройдет Кубок конфедераций и ЧМ-2018
16:38
"Шахтер" провёл утреннюю тренировку (1)
"Шахтер" провёл утреннюю тренировку (1)
14:54
Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты (3)
Ибрагим Цаллагов: перед игроком такой команды, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты (3)
14:28
Бибрас Натхо: ЦСКА нужно брать 90% своих очков и рассчитывать на заминки "Спартака" и "Зенита" (10)
Бибрас Натхо: ЦСКА нужно брать 90% своих очков и рассчитывать на заминки "Спартака" и "Зенита" (10)
13:35
Самарская область планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию базы "Крыльев Советов" (1)
Самарская область планирует выделить 70,1 млн рублей на реконструкцию базы "Крыльев Советов" (1)
12:49
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Алан Гатагов: заговорили с Красножаном о матче с "Анжи", и он спросил: "Может, ты сдавал?" (1)
09:41
Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (8)
Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (8)
"Зенит" со счетом 5:2 обыграл китайский клуб "Чанчунь Ятай"
"Зенит" одержал победу над "Чанчунь Ятай" в товарищеском матче.
Товарищеский матч
"Зенит" - "Чанчунь Ятай" 5:2
Голы: Исмаилов, 22, Чанчен, 33, Джорджевич, 48, Маурисио, 63, Жирков, 75, Дзюба, 82, 86
"Зенит": Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, Кокорин, Кержаков.
"Зенит" 2 тайм: Бабурин — Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков — Цаллагов, Маурисио, Юсупов, Могилевец — Джорджевич, Дзюба.
"Чанчунь Ятай": Якэ, Шипэн, Исмаилов, Цзе, Цзо, Гуан, Цзяци, Чжэ, Сяофэй, Оршич, Чанчен
Товарищеский матч
"Зенит" - "Чанчунь Ятай" 5:2
Голы: Исмаилов, 22, Чанчен, 33, Джорджевич, 48, Маурисио, 63, Жирков, 75, Дзюба, 82, 86
"Зенит": Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, Кокорин, Кержаков.
"Зенит" 2 тайм: Бабурин — Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков — Цаллагов, Маурисио, Юсупов, Могилевец — Джорджевич, Дзюба.
"Чанчунь Ятай": Якэ, Шипэн, Исмаилов, Цзе, Цзо, Гуан, Цзяци, Чжэ, Сяофэй, Оршич, Чанчен
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