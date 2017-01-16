"Марсель" предложил за Димитри Пайета 25 миллионов евро

"Марсель" и "Вест Хэм" продолжают переговоры о переходе Димитри Пайе. По данным L'Equipe, французский клуб сделал предложение по переходу 29-летнего хавбека.



"Марсель" готов заплатить 25 миллионов евро.