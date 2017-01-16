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Продажа за "Динамо" за рубль. И другие новости ФНЛ последних недель.
Клубы ФНЛ начинают готовиться ко второй половине сезона, но с некоторыми проблемами. Кто-то не вышел из отпуска, кто-то отправляет лидеров во вторую команду, а кто-то просто ждет деньги на сборы. Rusfootball.info рассказывает о последних вестях в ФНЛ
Долги
В самом плачевном состоянии сейчас находятся два прошлогодних клуба Премьер-лиги – это «Мордовия» и «Кубань». В обоих случаях долги накапливаются еще с прошлого года. Несмотря на них, летом обе команды существенно обновили свои составы. Сейчас же иностранцы «Кубани» потихоньку разъезжаются. В начале января невиданную щедрость проявил кинопродюссер Мишель Литвак, с недавних пор инвестор команды, ыделил клубу 200 миллионов рублей. Всего долгов у клуба около миллиарда рублей. Сегодня стало известно, что клуб решил продлить контракты с лидерами клуба на пониженных условиях, но те отказались и были сосланы во вторую команду. Речь идет о Зотове, Армаше, Хубулове, Бугаеве и Гапоне. Вероятно, футболисты уже этой зимой окажутся в новых командах.
У Саранска ситуация намного сложнее. Как в турнирном плане, так и финансовом. «Мордовия» отстает на 5 очков от спасительного места. Зимой футболисты «Мордовии» написали письмо Виталию Мутко и президенту республики с целью погашения задолженности. Ходили слухи даже о письме Путину. Это одна из немногих команд, которая еще даже не вышла из отпуска. В "Луче", например, просто ждут деньги, чтобы полететь на сборы, но отпуск уже закончился. Уже сегодня появилась ясность с "Мордрвией". Министр спорта Мордовии объявил, что со следующей недели долги начнут гасить, а перед клубом стоит задача сохранить прописку в лиге. Хотя некоторые футболисты все же не дождались своих выплат. Артур Саркисов перешел в «Енисей».
"Химки" сокращают расходы
У «Химок», пожалуй, сейчас одна из самых грамотных финансовых политик в низших лигах. Клуб не бедствует, не жирует за государственный счет. Пытается привлекать сторонних инвесторов, как это было с «Этихад». В начале января клуб пошел на значительное сокращение бюджета. В связи с этим пришлось расстаться со всеми иностранцами. Самое болезненное расставание получилось с Даниэлем Сикорски, который принес по осени много пользы команде. Кроме этого, два футболиста «Химок» находятся на просмотре в клубах Премьер-лиги. Несмотря на все сокращения, клуб планирует побороться за 5 место.
Все в "Анжи"
После смены курса в махачкалинской команде новым президентом клуба был приглашен на должность главного тренера Александр Григорян, работавший в хабаровском СКА. За своим тренером в Дагестан последовал Адлан Кацаев и Денис Дедечко. Клуб из Махачкалы продолжает брать себе игроков из ФНЛ. Так из «Тосно» перебрался в «Анжи» Гурам Тетрашвили, которого Григорян открыл для ФНЛ, когда тренировал Машук-КМВ. Комплектование в «Анжи» только стартовало.
Кроме «Анжи» в РФПЛ перешли еще парочка интересных игроков. Из «Сибири» Араик Овсепян перебрался в «Краснодар», а любопытный полузащитник Никита Глушков ушел в «Урал». В Екатеринбург переехал и Александр Ломакин из «Енисея». У последнего с его талантов все шансы закрепиться в основе. Александр подавал надежды в молодежке «Локо», но вот в «Енисее» долго время получал мало игрового времени. Андрею Тихонову удалось найти подход к игроку, а тот выложился на все сто и принес много пользы команде.
Финиш Александра Козлова
Некогда самый перспективный футболист РФПЛ Александр Козлов перешел в «Окжетпес». Футболист после блестящего старта в «Спартаке» быстро сник. Многим он запомнится по феерической игре с «Анжи». В «Спартаке-2» форвард вроде бы обретал себя. После травмы не смог вернуться на прежний уровень. В ФНЛ был игроком ротации. Летом его подписал «Тосно», откуда он сразу отправился в Воронеж, но там проявить себя совсем не вышло. Хочется верить, что Казахстан – это еще не конец карьеры для игрока. Футболисту всего 23 года, а потенциал так и не раскрыт даже малую долю.
«Енисей» усиляется
На данный момент больше всего активности на трансферном рынке исходит от «Тамбова» и «Енисея». Андрей Талалев пригласил в команду старых знакомых по «Волге» Леандро и Вавилина, а также Романа Григоряна из «Армавира». Более серьезные усиления происходят в Красноярске. Андрей Тихонов подобрал Петра Тена и Сергея Самодина из «Томи». О переходе Саркисова из «Мордовии» уже говорилось ранее. Видно, что «Енисей» всерьез намерен поиграть минимум в стыковых матчах, пока у конкурентов происходит определенная распродажа. Из Хабаровска футболисты уезжают за Григоряном. А «Факел» зарабатывает деньги на своих лидерах. Ильнур Альшин перешел в «Тосно», подыскивают команду защитникам Тимошинуу и Шахову. Ушел Гаракоев в «Волгарь» и Козлов. А покупок пока никаких.
«Динамо» за рубль
Пожалуй, самая главная новость последнего месяца первого дивизиона – это продажа «Динамо» за рубль. На экстренном заседании ВФСО «Динамо» главный акционер клуба банк ВТБ решил отказаться от участия в жизни клуба. Общество «Динамо» выкупило 74% акций за 1 рубль. Очень похоже на то, что ВТБ просто решил сбросить с себя ненужный балласт. "Динамо" тем временем пытается избавиться от футболистов с большой зарплатой. Алекс Бюттнер уже уехал в "Витесс", а вот Погребняк пока никому не нужен.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Долги
В самом плачевном состоянии сейчас находятся два прошлогодних клуба Премьер-лиги – это «Мордовия» и «Кубань». В обоих случаях долги накапливаются еще с прошлого года. Несмотря на них, летом обе команды существенно обновили свои составы. Сейчас же иностранцы «Кубани» потихоньку разъезжаются. В начале января невиданную щедрость проявил кинопродюссер Мишель Литвак, с недавних пор инвестор команды, ыделил клубу 200 миллионов рублей. Всего долгов у клуба около миллиарда рублей. Сегодня стало известно, что клуб решил продлить контракты с лидерами клуба на пониженных условиях, но те отказались и были сосланы во вторую команду. Речь идет о Зотове, Армаше, Хубулове, Бугаеве и Гапоне. Вероятно, футболисты уже этой зимой окажутся в новых командах.
У Саранска ситуация намного сложнее. Как в турнирном плане, так и финансовом. «Мордовия» отстает на 5 очков от спасительного места. Зимой футболисты «Мордовии» написали письмо Виталию Мутко и президенту республики с целью погашения задолженности. Ходили слухи даже о письме Путину. Это одна из немногих команд, которая еще даже не вышла из отпуска. В "Луче", например, просто ждут деньги, чтобы полететь на сборы, но отпуск уже закончился. Уже сегодня появилась ясность с "Мордрвией". Министр спорта Мордовии объявил, что со следующей недели долги начнут гасить, а перед клубом стоит задача сохранить прописку в лиге. Хотя некоторые футболисты все же не дождались своих выплат. Артур Саркисов перешел в «Енисей».
"Химки" сокращают расходы
У «Химок», пожалуй, сейчас одна из самых грамотных финансовых политик в низших лигах. Клуб не бедствует, не жирует за государственный счет. Пытается привлекать сторонних инвесторов, как это было с «Этихад». В начале января клуб пошел на значительное сокращение бюджета. В связи с этим пришлось расстаться со всеми иностранцами. Самое болезненное расставание получилось с Даниэлем Сикорски, который принес по осени много пользы команде. Кроме этого, два футболиста «Химок» находятся на просмотре в клубах Премьер-лиги. Несмотря на все сокращения, клуб планирует побороться за 5 место.
Все в "Анжи"
После смены курса в махачкалинской команде новым президентом клуба был приглашен на должность главного тренера Александр Григорян, работавший в хабаровском СКА. За своим тренером в Дагестан последовал Адлан Кацаев и Денис Дедечко. Клуб из Махачкалы продолжает брать себе игроков из ФНЛ. Так из «Тосно» перебрался в «Анжи» Гурам Тетрашвили, которого Григорян открыл для ФНЛ, когда тренировал Машук-КМВ. Комплектование в «Анжи» только стартовало.
Кроме «Анжи» в РФПЛ перешли еще парочка интересных игроков. Из «Сибири» Араик Овсепян перебрался в «Краснодар», а любопытный полузащитник Никита Глушков ушел в «Урал». В Екатеринбург переехал и Александр Ломакин из «Енисея». У последнего с его талантов все шансы закрепиться в основе. Александр подавал надежды в молодежке «Локо», но вот в «Енисее» долго время получал мало игрового времени. Андрею Тихонову удалось найти подход к игроку, а тот выложился на все сто и принес много пользы команде.
Финиш Александра Козлова
Некогда самый перспективный футболист РФПЛ Александр Козлов перешел в «Окжетпес». Футболист после блестящего старта в «Спартаке» быстро сник. Многим он запомнится по феерической игре с «Анжи». В «Спартаке-2» форвард вроде бы обретал себя. После травмы не смог вернуться на прежний уровень. В ФНЛ был игроком ротации. Летом его подписал «Тосно», откуда он сразу отправился в Воронеж, но там проявить себя совсем не вышло. Хочется верить, что Казахстан – это еще не конец карьеры для игрока. Футболисту всего 23 года, а потенциал так и не раскрыт даже малую долю.
«Енисей» усиляется
На данный момент больше всего активности на трансферном рынке исходит от «Тамбова» и «Енисея». Андрей Талалев пригласил в команду старых знакомых по «Волге» Леандро и Вавилина, а также Романа Григоряна из «Армавира». Более серьезные усиления происходят в Красноярске. Андрей Тихонов подобрал Петра Тена и Сергея Самодина из «Томи». О переходе Саркисова из «Мордовии» уже говорилось ранее. Видно, что «Енисей» всерьез намерен поиграть минимум в стыковых матчах, пока у конкурентов происходит определенная распродажа. Из Хабаровска футболисты уезжают за Григоряном. А «Факел» зарабатывает деньги на своих лидерах. Ильнур Альшин перешел в «Тосно», подыскивают команду защитникам Тимошинуу и Шахову. Ушел Гаракоев в «Волгарь» и Козлов. А покупок пока никаких.
«Динамо» за рубль
Пожалуй, самая главная новость последнего месяца первого дивизиона – это продажа «Динамо» за рубль. На экстренном заседании ВФСО «Динамо» главный акционер клуба банк ВТБ решил отказаться от участия в жизни клуба. Общество «Динамо» выкупило 74% акций за 1 рубль. Очень похоже на то, что ВТБ просто решил сбросить с себя ненужный балласт. "Динамо" тем временем пытается избавиться от футболистов с большой зарплатой. Алекс Бюттнер уже уехал в "Витесс", а вот Погребняк пока никому не нужен.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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