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Луис Адриано перешел в "Спартак" (фото)

Нападающий "Милана" Луис Адриано официально перешел в "Спартак", сообщает пресс-служба клуба.

Футболист подписал контракт с красно-белыми в Москве. Нападающий подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Он вступает в силу с 25 января 2017 года.

Луис Адриано перешел в "Спартак" (фото)
Теги: Адриано Спартак Милан Трансферы
Вчера, 22:46
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46
(9)
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№46 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
По информации источника, новый нападающий «Спартака» Луис Адриано будет получать 3 миллиона евро в год плюс бонусы

Опять птушники бомжекони обосрались:)правда верили что сеньор Федун даст 4.5 ляма? laughing

ну да, ну да.
Регистрация: 6.01.2006
№45 Написал: GPS (Сегодня, 00:11) #
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Цитата: sanyapytilin
Понятно. Ты не в курсе.) Крылова знаешь? Не певца))))

Ну кто же не знает легендарного баснописца-плагиатора (см. Лафонтен).
Но даже он писал по-русски грамотно. А у тебя буковки не складываются.
Что таковое "по дубом вековым"? Про свинью понятно.
Регистрация: 18.02.2011
№44 Написал: vlees (Сегодня, 00:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
По информации источника, новый нападающий «Спартака» Луис Адриано будет получать 3 миллиона евро в год плюс бонусы

Опять птушники бомжекони обосрались:)правда верили что сеньор Федун даст 4.5 ляма? laughing
Регистрация: 12.01.2017
№43 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:06) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GPS
Цитата: sanyapytilin
Свинья по дубом вековым.

Налупился что-ли уже? Буковки не складываются? )))

Понятно. Ты не в курсе.) Крылова знаешь? Не певца))))
Регистрация: 6.01.2006
№42 Написал: GPS (Сегодня, 00:04) #
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Цитата: sanyapytilin
Свинья по дубом вековым.

Налупился что-ли уже? Буковки не складываются? )))
Регистрация: 18.02.2011
№41 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:03) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Взгрелся копчененький неплохо. В трицон получить контракт на 4,5 млн$, сидя на лавке в милане. Просто красавчик. Сколько у карреры доляха?


Ну что ты ослик так робко выставляешь желаемое за действительное, смешон ты как всегда. Ионова личку иди обсуждай балбесина. laughing

Брянский валенок, ты меня преследуешь? В каждый мой комментарий 5 копеек свои никчемные вставлять будешь?
Регистрация: 6.01.2006
№40 Написал: GPS (Сегодня, 00:03) #
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Цитата: SPV
Ионова личку иди обсуждай балбесина.

Ну зачем ты его так. Ионов - твердый игрок основы. Мотор команды. Паспорт правильный опять же.. Надеюсь ослики его выкупят. Ведь для банкротов 3 ляма евро совсем не деньги..))
Регистрация: 18.02.2011
№39 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GPS
Цитата: sanyapytilin
Сколько у карреры доляха?

Нехилая. Можно враз все долги ишаков покрыть было бы.. Пока завидуйте. У нищих слуг нет.. А мы можем себе позволить и шикануть! )))


Свинья по дубом вековым...
Регистрация: 6.01.2006
№38 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:00) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Взгрелся копчененький неплохо. В трицон получить контракт на 4,5 млн$, сидя на лавке в милане. Просто красавчик. Сколько у карреры доляха?


Ну что ты ослик так робко выставляешь желаемое за действительное, смешон ты как всегда. Ионова личку иди обсуждай балбесина. laughing
Регистрация: 2.02.2012
№37 Написал: GPS (Сегодня, 00:00) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: sanyapytilin
Сколько у карреры доляха?

Нехилая. Можно враз все долги ишаков покрыть было бы.. Пока завидуйте. У нищих слуг нет.. А мы можем себе позволить и шикануть! )))
Регистрация: 18.02.2011
№36 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:53) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Взгрелся копчененький неплохо. В трицон получить контракт на 4,5 млн$, сидя на лавке в милане. Просто красавчик. Сколько у карреры доляха?
Регистрация: 6.01.2006
№35 Написал: паравоз (Вчера, 23:48) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: vermis_64
А доволен то как! Наипал лохов.

это еще кто кого наипал.
Регистрация: 20.08.2016
№34 Написал: Sergant (Вчера, 23:45) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: oksva
За Нигер и Нигерию , за Спартак !
satisfied

По твоей логике Траоре с вами матумбу сделает)))
Регистрация: 15.12.2016
№33 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergant
Цитата: Кир Мяс
вот и хорошо

Цитата: Sergant
скальп,
Как говорит кирюша блохастик: ПОПУАС в спартачке laughing

laughing

Спартак: 28 негров + 11 мулатов (мулатов список неполный) = 39 торфянников за 18 лет. Су.ка, 4 десятка !!!

С этим ровно СОРОК


Ты когда свою хрень мнёшь , косись на таблицу слева . Секёшь ? Так вот , таким как ты только и остаётся что старыми газетами шелестеть . Над Зе Луишем потешались ? Впёр вам ? Ну и над этим поулыбаетесь . А больше вам ничего и не остаётся , убогие . Ждите и считайте негров и мулатов , пусть они вам снятся.


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№32 Написал: Sergant (Вчера, 23:42) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кир Мяс
гладиаторы

педиатры вы, сцуко. Рабские свиномордии laughing
Регистрация: 15.12.2016
№31 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Судя по лицу нигера он охеренно счастлив от зарплаты в 4,5 млн долларов чемпионских перспектив Спартака.
Регистрация: 19.03.2010
№30 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:39) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Sergant
Цитата: Кир Мяс
вот и хорошо

Цитата: Sergant
скальп,
Как говорит кирюша блохастик: ПОПУАС в спартачке laughing

laughing

Спартак: 28 негров + 11 мулатов (мулатов список неполный) = 39 торфянников за 18 лет. Су.ка, 4 десятка !!!

С этим ровно СОРОК


спартаковцы-гладиаторы, которые были разных национальностей, а вот когда в красной армии попуасы, вот что ненормально
Регистрация: 20.04.2016
№29 Написал: Sergant (Вчера, 23:37) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кир Мяс
вот и хорошо

Цитата: Sergant
скальп,
Как говорит кирюша блохастик: ПОПУАС в спартачке laughing

laughing

Спартак: 28 негров + 11 мулатов (мулатов список неполный) = 39 торфянников за 18 лет. Су.ка, 4 десятка !!!

С этим ровно СОРОК
Регистрация: 15.12.2016
№28 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:36) #
  • 0
  •  (2)

вот и хорошо
Регистрация: 20.04.2016
№27 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:36) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Конечно Федун пока скупердяйничает, но подождём ещё..

Джикия=трешка, Селихов и Самедов 2хтри с половиной, Адриано=4,5 годовая зарплата.
Фига себе скупердяйство. worried


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№26 Написал: GPS (Вчера, 23:35) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: sanyapytilin
Хорошая попытка съехать и включить дурака.

Ты сам включился (в обсуждение) ко мне какие вопросы?
Регистрация: 18.02.2011
№25 Написал: art83 (Вчера, 23:33) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Все нам хана joy
Регистрация: 17.09.2010
№24 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:30) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GPS
Цитата: sanyapytilin
Страндберга ты на кой приплел, его уже в команде нет)))

Ты башкой что-ли ударенный? В какой команде нет? У вас ишаков? Да нет. Но как это противоречит моему тексту ниже?

Все с тобой понятно. Хорошая попытка съехать и включить дурака. Садись, пять.
Регистрация: 6.01.2006
№23 Написал: seryu Москва (Вчера, 23:30) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Trucha
Напомните какая у него зарплата будет ? laughing
Ах да,Срамтаку все равно же кому платить smiley


Гнус помоешный, что тебе его зарплата, ты всё равно отбросами питаешься.
Регистрация: 17.03.2009
№22 Написал: GPS (Вчера, 23:30) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Sergant
Почитай о неграх в спартаке перед сном и об их количестве

Шурег, дуй лесом.. И коксу не нюхай более. Не будь Йяременкой!
Регистрация: 18.02.2011
№21 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:28) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Sergant
Почитай о неграх в спартаке перед сном

ты о "вороных" из своей конюшни наверное каждый вечер думаешь! smile
Мысли о Траоре с Витинью наверное способствуют хорошему и крепкому сну!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№20 Написал: GPS (Вчера, 23:27) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: скальп
Акинфеев может сразу вешаться

И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными (с)
Регистрация: 18.02.2011
№19 Написал: Sergant (Вчера, 23:26) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
GPS,
Почитай о неграх в спартаке перед сном laughing и об их количестве

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Регистрация: 15.12.2016
№18 Написал: GPS (Вчера, 23:26) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: sanyapytilin
Страндберга ты на кой приплел, его уже в команде нет)))

Ты башкой что-ли ударенный? В какой команде нет? У вас ишаков? Да нет. Но как это противоречит моему тексту ниже?
Регистрация: 18.02.2011
№17 Написал: Sergant (Вчера, 23:25) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
скальп,
Как говорит кирюша блохастик: ПОПУАС в спартачке laughing
Регистрация: 15.12.2016
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