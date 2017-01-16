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Даниэль Калиджиури летом перейдет в Шальке"

Защитник "Вольфсбурга" Даниэль Калиджиури летом перейдет в Шальке", особщает Bild.

У игрока истекал контракт с "волками" и стороны решили его не продлевать, поэтому итальянец мог уже зимой начинать переговоры с потенциальными работодателями. Контракт с "Шальке" вступит в силу 1 июля этого года.
Теги: Вольфсбург Шальке Трансферы
Вчера, 23:29
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