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Ханс-Дитер Флик покинул пост спортивного директора сборной Германии

Спортивный директор сборной Германии Ханс-Дитер Флик решил покинуть свой пост, сообщает пресс-служба национальной федерации футбола.

Контракт специалиста со сборной Германии истекал в 2019 году, но Флик решил расторгнуть данное соглашение раньше времени.
Теги: Сборная Германии
Вчера, 23:53
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