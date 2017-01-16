Ханс-Дитер Флик покинул пост спортивного директора сборной Германии

Спортивный директор сборной Германии Ханс-Дитер Флик решил покинуть свой пост, сообщает пресс-служба национальной федерации футбола.



Контракт специалиста со сборной Германии истекал в 2019 году, но Флик решил расторгнуть данное соглашение раньше времени.