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Анатолий Тимощук не может достичь соглашения с "Зенитом"

Бывший полузащитник "Зенита" Анатолий Тимощук продолжает переговоры о возвращении в питерский клуб. Как передает BobSoccer, стороны пока не могут договориться о сотрудничестве.

Ранее предполагалось, что 37-летний украинец может войти в тренерский штаб "Зенита" или стать играющим тренером в "Зените-2", но Тимощук не полетел с командой на сборы.
Теги: Тимощук Зенит
Сегодня, 10:38
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24
(1)
№24 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 12:26) #
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  •  (3)

слюшай да! вали домой !
Регистрация: 20.03.2016
№23 Написал: Бриг (Сегодня, 12:24) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Видимо много денег просит..что бы еще и на АТО хватило..
Регистрация: 21.11.2016
№22 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:57) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: wir sind die besten
prime,
Похоже на флаг с бандерой, эту тварь вообще не пускать в РФ.

Это и есть бандера . Нехер этой падле тут делать ! rage
Регистрация: 23.09.2016
№21 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:42) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
prime,
Похоже на флаг с бандерой, эту тварь вообще не пускать в РФ.
Регистрация: 15.12.2013
№20 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:41) #
  • +2
  •  (12)

Бандера придэ - бомжи трофей возьмэ!!!
Регистрация: 3.03.2007
№19 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:34) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
стороны пока не могут договориться о сотрудничестве.

Крым отжать пытается !
Регистрация: 7.04.2014
№18 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 11:32) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Вроде далеко не легенда клуба, зачем он нужен?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№17 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 11:31) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Голосуй за войну

Голубь мира? Зайди на любой укрофорум, почитай как тебя там любят.
Регистрация: 24.04.2009
№16 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:28) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Такой взрывчатку может на базу пронести. Или на "новый красавец-стадион", которому только притопнуть - и он обвалится.

Бомжи - оно вам надо???

дебил
Регистрация: 7.12.2016
№15 Написал: prime Пенза (Сегодня, 11:23) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 2.08.2009
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:23) #
  • -1
  •  (13)

Такой взрывчатку может на базу пронести. Или на "новый красавец-стадион", которому только притопнуть - и он обвалится.

Бомжи - оно вам надо???
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:22) #
  • -6
  •  (10)

Цитата: stepanmlc
выбивает зарплату побольше, надо же помогать бойцам ВСУ в госпиталях

Для придурков Толя бендеровец. Голосуй за войну и журавлей!
Регистрация: 12.11.2007
№12 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:18) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Эх. Даже не знаю, что и сказать. Там у них, на фронте, обычно следующее: "Вася, сцука, прячься, я щя тебя обстреливать буду. Приказ". В ответ: ""Ваня, ныкайся, сейчас ответка будет".

Коллега-беженец от туда рассказывал,что именно так. одноклассники оказались по разные стороны. так и есть, созваниваются, когда будет атака...


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№11 Написал: fd65 (Сегодня, 11:13) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Нахер он нужен, бандеровец б#ять...
Регистрация: 3.12.2016
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:10) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Стал хохлом, не стал хохлом....не надо гадать, он был, есть и будет хохлом. Нехер ему здесь делать, в России ему не место. И кормить эту собаку российскими деньгами не надо.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Karl XII (Сегодня, 11:05) #
  • +6
  •  (12)

Эта патлатая марамойка поддерживает убийц женщин и детей, а руководство "FC Bomzhika" всячески этому способствует.
Регистрация: 11.01.2017
№8 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:02) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
выбивает зарплату побольше, надо же помогать бойцам ВСУ в госпиталях


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:01) #
  • -3
  •  (9)

Цитата: mongolor
После посещения госпиталя стал хохлом.

Эх. Даже не знаю, что и сказать. Там у них, на фронте, обычно следующее: "Вася, сцука, прячься, я щя тебя обстреливать буду. Приказ". В ответ: ""Ваня, ныкайся, сейчас ответка будет". Кто-то страдает, кто не спрятался. А в реальности страдает русский и украинский народ. То ли из-за евреев, то ли аз-за стерхов. Ни черта не понять.
Регистрация: 12.11.2007
№6 Написал: ЧЧ Баваро (Сегодня, 10:55) #
  • +2
  •  (6)

....хочет по максимуму отжать бабла с нашего "народного достояния",знает что денежки то водятся в этой конторе...
Регистрация: 18.12.2012
№5 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 10:54) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
украинец, а не хохол

После посещения госпиталя стал хохлом. Пусь едет на родину футбол поднимать.
Регистрация: 24.04.2009
№4 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 10:51) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
кто его туда тащит??
Регистрация: 13.04.2016
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:46) #
  • -7
  •  (13)

Цитата: Visio
сеж понятно ХОХОЛ, с Динамо Киев пусть договаривается или Шахтаром

Он украинец, а не хохол. Надо договариваться.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 10:44) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Толик, езжай обратно!


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Si es cuestión de confesar
no se preparar café
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:43) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Всеж понятно ХОХОЛ, с Динамо Киев пусть договаривается или Шахтаром
Регистрация: 17.05.2015
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