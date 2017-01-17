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Тимур Жамалетдинов: буду равняться на Чалова и Гордюшенко

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился впечатлениями от работы с основным составом армейцев на сборе в Испании.

"Занятия очень интересные. В команду пришёл новый главный тренер, разумеется, что-то поменялось. Нагрузки переношу нормально, в первые дни было тяжеловато, сейчас уже адаптировался. Гончаренко регулярно подсказывает, при необходимости корректирует. Когда что-то не получается, всегда подбадривает. Условия в Кампоаморе отличные – питание, поля, номера, тренажерный зал.

Разница в скорости мышления по сравнению с молодёжным чемпионатом очень большая. Нужно равняться на футболистов, выступающих на таком уровне уже много лет. Стараться играть так, как они, не выпадать из общекомандных действий на их фоне. Есть свежие примеры Чалова, Гордюшенко, которые совсем молодыми дебютировали в основном составе. Буду очень стараться, чтобы тоже заслужить такой шанс. Думаю, все зависит только от меня", - цитирует Жамалетдинова "BobSoccer".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 11:01
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
давай, Тимур!России нужны новые нападающие (да и в целом в любую линию)
трудись, старайся - и всё будет!
главное - думать не о контрактах


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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