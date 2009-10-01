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Матч "Зенит" - "Сохар" пройдет в закрытом режиме

Товарищеский матч "Зенит" - "Сохар" состоится в закрытом режиме, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых в твиттере.

Напомним, встреча состоится сегодня, начало - в 16.00.
Теги: Зенит
Сегодня, 11:42
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мутят что-то там, то ли откатать тактику хотят, то ли новичок какой-то появился о котором говорить не хотят


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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