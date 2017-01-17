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Источник: "Манчестер Сити" готов заплатить 100 млн фунтов за Лионеля Месси

Английский "Манчестер Сити" готов заплатить рекордные £100 млн испанской "Барселоне" за нападающего Лионеля Месси, передает "Газета.ru" со ссылкой на Sun.

Представители английской команды в ходе переговоров с руководством "Барселоны" сообщили о том, что клуб готов заплатить указанную сумму за 29-летнего аргентинца, однако пока что не сделали официального предложения по переходу игрока.
Теги: Манчестер Сити Месси
Сегодня, 11:58
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(1)
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 13:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
В англии у Месси может и не пойти, игрок одной команды. Да и староват уже, чтобы столько за него платит, хотя окупится, пиар то сумасшедший будет


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Кирилл (Сегодня, 12:02) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
я думаю Китайцы готовы лямов 300-400 выложить и один фиг не уедет)
Регистрация: 22.07.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:02) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Манагер Пеп не может больше без Мессии? Месси для него Мессия?
Ничего не поможет. Манагер - это скупщик самых дорогих футболистов мира с одной задачей - как их уместить на поле. Тренировочный процесс для них вторичен, как и анализ собственных косяков.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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