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Луис Адриано не принял предложение от китайского клуба с зарплатой 8 млн евро в год
Нападающий Луис Адриано до того, как подписать соглашение со "Спартаком", получил выгодное предложение из Китая.
"Зимой Адриано хотел приобрести китайский клуб, бразильцу предлагали зарплату €8 млн в год. Но полгода назад китайцы из другой команды обманули Адриано: предложили одну сумму, а когда футболист приехал в Поднебесную, то увидел в контракте другую. Подписывать контракт он, разумеется, не стал и теперь предвзято относится к предложениям из Азии.
В "Спартаке" Луис Адриано будет зарабатывать €3 млн в год плюс бонусы. Столько же сейчас получает Квинси Промес. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера следит за тем, чтобы новичкам не предлагали завышенные контракты. Это необходимо, чтобы внутри команды сохранялась позитивная атмосфера", - сообщили в программе "Все на матч".
Газета.ru
"Зимой Адриано хотел приобрести китайский клуб, бразильцу предлагали зарплату €8 млн в год. Но полгода назад китайцы из другой команды обманули Адриано: предложили одну сумму, а когда футболист приехал в Поднебесную, то увидел в контракте другую. Подписывать контракт он, разумеется, не стал и теперь предвзято относится к предложениям из Азии.
В "Спартаке" Луис Адриано будет зарабатывать €3 млн в год плюс бонусы. Столько же сейчас получает Квинси Промес. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера следит за тем, чтобы новичкам не предлагали завышенные контракты. Это необходимо, чтобы внутри команды сохранялась позитивная атмосфера", - сообщили в программе "Все на матч".
Газета.ru
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