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Луис Адриано не принял предложение от китайского клуба с зарплатой 8 млн евро в год

Нападающий Луис Адриано до того, как подписать соглашение со "Спартаком", получил выгодное предложение из Китая.

"Зимой Адриано хотел приобрести китайский клуб, бразильцу предлагали зарплату €8 млн в год. Но полгода назад китайцы из другой команды обманули Адриано: предложили одну сумму, а когда футболист приехал в Поднебесную, то увидел в контракте другую. Подписывать контракт он, разумеется, не стал и теперь предвзято относится к предложениям из Азии.

В "Спартаке" Луис Адриано будет зарабатывать €3 млн в год плюс бонусы. Столько же сейчас получает Квинси Промес. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера следит за тем, чтобы новичкам не предлагали завышенные контракты. Это необходимо, чтобы внутри команды сохранялась позитивная атмосфера", - сообщили в программе "Все на матч".

Газета.ru
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 12:18
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15
(2)
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:10) #
  • -1
  •  (1)

Можем поспорить что через небольшое время в Китае начнутся массовые кидки приезжих звезд по зарплате. Вот увидите.
Регистрация: 3.03.2007
№14 Написал: Седой Россия (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Если бы так было, то об этом бы было известно, там же куча заинтересованных лиц и такое кидалово бы не спустили, так что или не было или было не так. И почему 3? Вчера 4.5 было


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№13 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:03) #
  • -2
  •  (2)

и под венец Луи пошёл
совсем с другой, точнее
со звездой и не одной...
Регистрация: 7.12.2016
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:56) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Sergant
В контракте стояла цифра в 10 миллионов (при условии хотя бы одного забитого гола). Но стойкость гордого Луиса не смогли смутить какие-то два лишних миллиона, и он с презрением оттолкнув контракт воскликнул:"Меня ждёт золотой мой спартак Москва и 4,5 миллиона! Но вы бы знали какой борщ в Тарасовке, какой интересный музей с ромбиками! А какие тёплые болельщики! - продолжил Луис. - Так сказали сами великие Фернандо и Алекс Мескини, отправивший в бразильский пердив "Интернасионал" и завязавший с футболом официально. К тому же Леонид Федун спонсор "Золотого Граммофона"!, выложил последний козырь бразилец, прыгнул в "Ладу Калина" и был таков. Китайцы задумались... "Что это только что было?"

Шурик, даже шизофрению не стоит так запускать. Прими ванну сметаны и прекращай орать ослом, которого роялем прищемили.

Челентано сделает сезон наследника еще более удачным - еще на пару дыр.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец! Пошел в Спартак за титулами blush
Регистрация: 19.03.2010
№10 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 12:53) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72

Парень всю жизнь мечтал примерить на себе футболку Великого Спартака.

поэтому и не играл в милане, чтобы его отправили в наш спартак


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№9 Написал: руни (Сегодня, 12:52) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: maradona72
Парень всю жизнь мечтал примерить на себе футболку Великого Спартака

Потому что в любом другом клубе в Мире мужчинам дают ещё и трусы - кроме клуба-извращенца
Регистрация: 13.11.2016
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:47) #
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Парень всю жизнь мечтал примерить на себе футболку Великого Спартака. Так что, его понять можно!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: Sergant (Сегодня, 12:46) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Но полгода назад китайцы из другой команды обманули Адриано: предложили одну сумму, а когда футболист приехал в Поднебесную, то увидел в контракте другую. Подписывать контракт он, разумеется, не стал и теперь предвзято относится к предложениям из Азии.


В контракте стояла цифра в 10 миллионов (при условии хотя бы одного забитого гола). Но стойкость гордого Луиса не смогли смутить какие-то два лишних миллиона, и он с презрением оттолкнув контракт воскликнул:"Меня ждёт золотой мой спартак Москва и 4,5 миллиона! Но вы бы знали какой борщ в Тарасовке, какой интересный музей с ромбиками! А какие тёплые болельщики! - продолжил Луис. - Так сказали сами великие Фернандо и Алекс Мескини, отправивший в бразильский пердив "Интернасионал" и завязавший с футболом официально. К тому же Леонид Федун спонсор "Золотого Граммофона"!, выложил последний козырь бразилец, прыгнул в "Ладу Калина" и был таков. Китайцы задумались... "Что это только что было?" laughing
Регистрация: 15.12.2016
№6 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 12:45) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Смахивает на лажу от очередной кб журнашлюхи. С каждым контрактом работают юристы с обеих сторон и любое кидалово может выйти боком для имиджа клуба, плюс суды и компенсации за моральный,финасовый и прочий ущерб. По поводу з/п, вчера на Матчтв черном по белому было сказано что челентана будет получать в Спартаке 4.5 муля.
Регистрация: 24.04.2009
№5 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 12:42) #
  • 0
  •  (6)

Ой, ну какие же вы смешные!


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:38) #
  • -2
  •  (10)

наш Луи - не китайский бомж

Цитата: капля никотина
Ну и 3 за ноги

конские? /обглоданные/
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:25) #
  • -3
  •  (11)

Цитата: sanyapytilin
5 за глаза...

Ну и 3 за ноги. Восемь и выходит.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:22) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
5 за глаза...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: perekos Самара (Сегодня, 12:22) #
  • -2
  •  (16)

там место всяким ху.лкам и шницелям
голубое братство на желтом море laughing


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Muller-Hahn: ко-ко-ко
Регистрация: 10.08.2012
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