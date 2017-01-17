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Павел Погребняк поехал вместе с "Динамо" на сбор в Турцию
"Динамо" отправилось в Турцию, где будет проходить подготовка команды ко второй части сезона в ФНЛ. На сборы поехали 26 футболистов, передает пресс-служба бело-голубых.
Вратари: Антон Шунин, Сергей Нарубин, Игорь Лещук;
Защитники: Люк Уилкшир, Дмитрий Белоруков, Владимир Рыков, Никита Калугин, Сергей Терехов, Григорий Морозов, Алексей Козлов, Себастьян Хольмен, Иван Темников;
Полузащитники: Анатолий Катрич, Александр Ташаев, Александр Сапета, Валерий Сарамутин, Александр Зотов, Максим Кузьмин, Антон Соснин;
Нападающие: Антон Терехов, Кирилл Панченко, Павел Погребняк, Николай Обольский, Фатос Бечирай, Евгений Луценко, Иван Маркелов.
Сборы продлятся до 1 февраля. "Динамо" запланировало на этот период четыре контрольных матча.
Вратари: Антон Шунин, Сергей Нарубин, Игорь Лещук;
Защитники: Люк Уилкшир, Дмитрий Белоруков, Владимир Рыков, Никита Калугин, Сергей Терехов, Григорий Морозов, Алексей Козлов, Себастьян Хольмен, Иван Темников;
Полузащитники: Анатолий Катрич, Александр Ташаев, Александр Сапета, Валерий Сарамутин, Александр Зотов, Максим Кузьмин, Антон Соснин;
Нападающие: Антон Терехов, Кирилл Панченко, Павел Погребняк, Николай Обольский, Фатос Бечирай, Евгений Луценко, Иван Маркелов.
Сборы продлятся до 1 февраля. "Динамо" запланировало на этот период четыре контрольных матча.
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