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Василий Кульков: Адриано? "Милан" не купил бы неквалифицированного футболиста

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Василий Кульков оценил приобретение красно-белыми бразильского нападающего Луиса Адриано.

"Это хорошее приобретение. На мой взгляд, появляются определенные варианты, у тренера появляется выбор, разнообразие, так что думаю, что приобретение (Адриано) полезное и хорошее.

Возраст у него достаточно хороший, позволяет играть на приличном уровне. Я уверен, что в "Милане" не стали бы приобретать неквалифицированного футболиста. Тот факт, что он не играл там, объясняется серьезным подбором игроков, ничего удивительного", - цитирует Кулькова "Р-Спорт".
Теги: Кульков Спартак Адриано
Сегодня, 12:38
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