Диего Марадона станет послом "Наполи" и почетным гражданином Неаполя

Диего Марадона станет послом итальянского "Наполи" и почетным гражданином Неаполя, сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис."Мы говорили в течение нескольких часов в субботу в Риме. Как только Марадона решит все свои вопросы с уплатой налогов, он станет послом "Наполи" в мире", - сказал Де Лаурентис.Ранее сообщалось, что Марадона может занять одну из должностей в клубе. Отмечается, что известный в прошлом футболист также станет почетным гражданином Неаполя.Предположительно, торжественная церемония состоится в мае на домашнем стадионе клуба "Сан-Паоло".