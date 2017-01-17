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Диего Марадона станет послом "Наполи" и почетным гражданином Неаполя

Диего Марадона станет послом итальянского "Наполи" и почетным гражданином Неаполя, сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

"Мы говорили в течение нескольких часов в субботу в Риме. Как только Марадона решит все свои вопросы с уплатой налогов, он станет послом "Наполи" в мире", - сказал Де Лаурентис.

Ранее сообщалось, что Марадона может занять одну из должностей в клубе. Отмечается, что известный в прошлом футболист также станет почетным гражданином Неаполя.

Предположительно, торжественная церемония состоится в мае на домашнем стадионе клуба "Сан-Паоло".

Газета.ru
Теги: Марадона Наполи
Сегодня, 12:57
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