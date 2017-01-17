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Сергей Шавло: сейчас "Спартак" - команда без слабых мест

Бывший гендиректор "Спартака" Сергей Шавло высказался относительно приобретений красно-белых. В зимнее трансферное окно команду пополнили вратарь Александр Селихов, защитник Георгий Джикия, полузащитник Александр Самедов и нападающий Луис Адриано.

"Спартак" хорошо поработал на трансферном рынке. Приобретены качественные игроки. Самедов – действующий игрок сборной России. Возраст его не смущает. Виден настрой Александра, вернувшегося в команду, которая его воспитала.

Луис Адриано забил один гол в прошлом календарном году? В Италии вообще сложно забивать, в России в этом плане легче. К тому же Каррера уверен, что подготовит Луиса Адриано к возобновлению чемпионата.

В целом можно сказать, что после зимних приобретений "Спартак" - команда без слабых мест", - цитирует Шавло "Чемпионат".
Теги: Шавло Спартак
Сегодня, 15:57
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(2)
№6 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 16:52) #
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: ya.130900
игра покажет - есть слабые места или нет.

Да там всё нормально будет, у них двенадцатый игрок слабый, какие-то все неадекваты... joy
Регистрация: 3.05.2015
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:52) #
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сейчас начнется, что Зениту будут в чемпионате любой календарь устраивать, для них не будет лимита на легионеров и т.д.
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: fits (Сегодня, 16:47) #
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В целом можно сказать, что после зимних приобретений "Спартак" - команда без слабых мест", - цитирует Шавло "Чемпионат".

Любую команду можно назвать - команда без слабых мест...
Все зависит от того, с кем сравнивать, с ФНЛ или АПЛ...
В новом составе ни одну игру не провели, а выводы
уже фантастические...
Ну зачем, спрашивается, говорить "гоп", пока не перепрыгнул...
Регистрация: 6.10.2016
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если в нападении использовать Зе луиша и Адриано,по флангам Самедов и Промес,в центре Глушаков и Фернандо.То это даже по европейским меркам сильный состав.В защите так же есть варианты очень хорошие.Ну и Селихов с Ребровым взаимозаменяемы.При чем вратари без валидола(в отличие от Песьякова)Так что с оптимизмом в будущее!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: ya.130900 (Сегодня, 16:12) #
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игра покажет - есть слабые места или нет. не говорите раньше времени а то накликаете очередную беду на родной клуб.
Регистрация: 2.08.2016
№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:06) #
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Да куля этот Милан и статистику там все смотрят ... да не пошло в Италии бывает ... Красич вон тоже закис там, хотя тут бегал хорошо, да примеров масса Аршавин, Жирков, Пав, Думбия ... да 1000 примеров что в России - бог, а за границей пару игр сыграл и лавка или выходит от случая к случаю !!!

Смотрите сколько он УПЛ забил, в ЛЧ, в ЛЕ (260 игр - 128 голов)... в сборной Бразилии играл ... а это уровень, если будет должный настрой, хорошие пасы под удар ему, подготовка к сезону на уровне, то будет забивать не меньше чем в хохляндии !!!
Регистрация: 9.09.2016
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