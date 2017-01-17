Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:45
Дмитрий Кириченко: день рождения пройдет в рабочем режиме, не особый любитель гулянок (видео) (3)
Дмитрий Кириченко: день рождения пройдет в рабочем режиме, не особый любитель гулянок (видео) (3)
08:49
Дмитрий Тарасов: Семин произнес те слова, которые футболисту нужно в такой момент услышать (6)
Дмитрий Тарасов: Семин произнес те слова, которые футболисту нужно в такой момент услышать (6)
Сергей Шавло: сейчас "Спартак" - команда без слабых мест
Бывший гендиректор "Спартака" Сергей Шавло высказался относительно приобретений красно-белых. В зимнее трансферное окно команду пополнили вратарь Александр Селихов, защитник Георгий Джикия, полузащитник Александр Самедов и нападающий Луис Адриано.
"Спартак" хорошо поработал на трансферном рынке. Приобретены качественные игроки. Самедов – действующий игрок сборной России. Возраст его не смущает. Виден настрой Александра, вернувшегося в команду, которая его воспитала.
Луис Адриано забил один гол в прошлом календарном году? В Италии вообще сложно забивать, в России в этом плане легче. К тому же Каррера уверен, что подготовит Луиса Адриано к возобновлению чемпионата.
В целом можно сказать, что после зимних приобретений "Спартак" - команда без слабых мест", - цитирует Шавло "Чемпионат".
"Спартак" хорошо поработал на трансферном рынке. Приобретены качественные игроки. Самедов – действующий игрок сборной России. Возраст его не смущает. Виден настрой Александра, вернувшегося в команду, которая его воспитала.
Луис Адриано забил один гол в прошлом календарном году? В Италии вообще сложно забивать, в России в этом плане легче. К тому же Каррера уверен, что подготовит Луиса Адриано к возобновлению чемпионата.
В целом можно сказать, что после зимних приобретений "Спартак" - команда без слабых мест", - цитирует Шавло "Чемпионат".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.