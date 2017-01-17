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ЦСКА проведет контрольные встречи с шведским "Воленом" и польским "Пястом"

В рамках первого зимнего сбора в Кампоаморе ЦСКА проведет два товарищеских матча, информирует официальный сайт клуба.

21 января соперником "армейцев" станет швейцарский клуб "Волен". Начало встречи - в 17:30 мск. А 22 января красно-синие встретятся с польским "Пястом", начало - в 14:00 мск.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:59
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