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Иван Ракитич намерен продлить контракт с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич не намерен покидать команду, утверждает Marca.

Футболист хочет остаться в клубе и продлить контракт с каталонцами, несмотря на то, что в последнее время он не проходит в основной состав "Барселоны".
Теги: Ракитич Барселона
Сегодня, 16:55
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