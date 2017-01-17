Контракт Валенсии с "МЮ" был автоматически продлен на год

"Манчестер Юнайтед" активировал пункт автоматического продления контракта Луиса Антонио Валенсии ещё на один год, сообщает Manchester Evening News.



Напомним, что эквадорец подписал 3-летний контракт в 2014-м году, но в соглашении была прописана возможность продления ещё на 12 месяцев, которой и воспользовался клуб.