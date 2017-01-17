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Луи ван Гал: мне кажется, что к тренерской профессии уже не вернусь

Сегодня голландец Луи ван Гал объявил о завершении своей 26-летней тренерской карьеры.

"Думал, что это будет творческий отпуск, но мне кажется, что к тренерской профессии уже не вернусь", - цитирует 65-летнего голландца официальный сайт УЕФА.
Теги: ван Гал
Сегодня, 19:27
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