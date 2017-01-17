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"Арсенал" подпишет новый контракт с Пером Мертесакером

"Арсенал" заключит новый однолетний контракт с защитником Пером Мертесакером, утверждает Sky Sports.

Клуб намерен активировать соответствующий пункт в нынешнем соглашении с 32-летним немцем.
Теги: Мертезакер Арсенал
Сегодня, 21:10
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