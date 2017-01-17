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Ведран Чорлука может перейти в "Галатасарай"

"Галатасарай" рассчитывает подписать защитники "Локомотива" Ведрана Чорлуку, сообщает Haber24.

Клуб из Стамбула будет пытаться зимой укрепить линию обороны, а главными целями турков являются игроки сборной Хорватии - уже упомянутый Чорлука и центрдеф киевского "Динамо" Домагой Вида.
Теги: Чорлука Локомотив Галатасарай Трансферы
Сегодня, 21:46
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