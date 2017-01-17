Яя Туре летом отказался уезжать в Китай

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре в летнее трансферное окно отказался от предложения о переходе в одну из китайских команд с недельной зарплатой 430 тысяч фунтов, сообщает BBC.



Туре выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года. Его контракт истекает летом 2017 года.