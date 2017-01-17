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Александр Бюттнер: первый год в "Динамо" был хорош, потом исчез президент и клуб начал тонуть

Бывший защитник московского "Динамо" Александр Бюттнер рассказал о проблемах в столичном клубе.

"Первый год в "Динамо" был действительно хорош. Но потом исчез президент и клуб начал тонуть. Все лучшие легионеры вынуждены были покинуть команду. Всё дело в политике. Тренер хотел видеть меня в составе, но он не мог. Так что я вынужден был уйти. Это неприятная ситуация. Я всегда выкладывался изо всех сил. Конечно, мотивация постепенно исчезала, но контракт у меня был хороший, за что я и благодарен людям в московском клубе. Я получал много, однако на поле не появлялся. В такой ситуации ничего не остается, кроме как разорвать контракт", - цитирует голландца ad.nl.
Теги: Динамо
Вчера, 22:50
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№2 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 00:56) #
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Цитата: cerberspb
при чем здесь политика?

При том, что политика клуба была не платить игрокам такие зарплаты, какие у них в контрактах стояли.
Регистрация: 17.02.2008
№1 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 00:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
при чем здесь политика? лишь бы ляпнуть..
Регистрация: 10.07.2009
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