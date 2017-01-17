Новый логотип обошелся "Ювентусу" в 200 тысяч евро

"Ювентус" заплатил 200 тысяч евро за дизайн нового логотипа, сообщает в своем твиттере журналист Stereo Serie A Ним Тавалаи.Ранее туринский клуб представил в Милане новые логотип клуба и фирменный стиль, которые будут использоваться с июля 2017 года.