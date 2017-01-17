Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Новый логотип обошелся "Ювентусу" в 200 тысяч евро

"Ювентус" заплатил 200 тысяч евро за дизайн нового логотипа, сообщает в своем твиттере журналист Stereo Serie A Ним Тавалаи.

Ранее туринский клуб представил в Милане новые логотип клуба и фирменный стиль, которые будут использоваться с июля 2017 года.

Новый логотип обошелся "Ювентусу" в 200 тысяч евро
Теги: Ювентус
Вчера, 22:56
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Вчера, 23:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Флакон водяры , не больше ! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: Sergeevich Караганда (Вчера, 23:36) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: sanyapytilin
За это?

А почему нет?
Попробуй придумать лучше wink . Думаю был конкурс)
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
За это?
Регистрация: 6.01.2006
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.