Эдинсон Кавани: летом я мог вернуться в Италию

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани рассказал о том. что в минувшем сезоне мог вернуться в серию А.



"Я мог летом вернуться в Италию. Меня часто выпускали на позиции флангового нападающего, а эту позицию я не считаю своей. Именно это могло стать причиной моего возвращения в Серию А, но всё же я решил остаться в Париже", - цитирует Кавани Corriere Dello Sport.