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"Лион" готов заплатить 15 миллионов фунтов за Мемфиса Депая

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай остается главной трансферной целью для "Лиона", утверждает Sky Sports.

Клуб Лиги 1 сделал улучшенное предложение по трансферу голландца в размере 15 миллионов фунтов.
Теги: Депай Лион Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:34
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№2 Написал: vlees (Сегодня, 00:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GPS
У нас вроде тоже пятнашка осталась... От чистого чека на 25 евролямов..

только не фунтов
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: GPS (Сегодня, 00:06) #
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У нас вроде тоже пятнашка осталась... От чистого чека на 25 евролямов..
Регистрация: 18.02.2011
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