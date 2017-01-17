"Лион" готов заплатить 15 миллионов фунтов за Мемфиса Депая

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай остается главной трансферной целью для "Лиона", утверждает Sky Sports.



Клуб Лиги 1 сделал улучшенное предложение по трансферу голландца в размере 15 миллионов фунтов.