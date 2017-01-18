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Антон Миранчук успешно перенес операцию

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук успешно перенес операцию на стопе, информирует официальный сайт московского клуба.

Операция прошла в Риме. В ближайшее время игрок вернется в расположение команды на сборе в Испании и начнет реабилитацию, которая займет около полутора месяцев.
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 00:28
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