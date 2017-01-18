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Ривалдо стал членом команды легенд "Барселоны"

Бывший хавбек "Барселоны" Ривалдо стал сотрудником каталонской команды, информирует пресс-служба клуба.

Бразилец присоединился к команде каталонцев FCB Legends, которая участвует в благотворительных матчах и является послом "Барселоны" по всему миру. Ривалдо выступал за сине-гранатовых с 1997 по 2002 год.

Газета.ru
Теги: Барселона
Сегодня, 00:33
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