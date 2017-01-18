"Бернли" прошел "Сандерленд" в 1/32 финала Кубка Англии

"Бернли" выиграл у "Сандерленда" в матче переигровки 1/32 финала Кубка Англии и прошел в следующий этап. Первая игра завершилась со счетом 0:0.



Кубок Англии. 1/32 финала



"Бернли" - "Сандерленд" - 2:0



Голы: Воукс, 44, Грэй, 83



"Бернли": Поуп, Дариква, Тарковски, Кин, Флэнаган, Хендрик, Кайтли (Грэй, 77), Дефур, Бартон, Бойд (О'Нил, 90), Воукс



"Сандерленд": Манноне, Джонс, Анхольт, Джилободжи, Манкильо, Денайер, Лав (Дефо, 63), Ларссон, Ханимэн, Янузай, Борини (Асоро, 80)



Предупреждения: Лав, 12, Дефур, 78, Бартон, 90+2.