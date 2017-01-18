Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дидье Бианг: Ковтун - страшный защитник, Видич точно был мягче

Тренер академии "Краснодара" Дидье Бианг, в прошлом выступавший за "Кубань", рассказал о своих впечатлениях от защитника "Спартака" Юрия Ковтуна.

"Во-первых, по матчу со "Спартаком" запомнил Аленичева. Это была одна из первых игр после возвращения. Во-вторых, Ковтуна. Страшный защитник, правда. Он мне как дал по бедру – весь перерыв врачи меня пытались восстановить, но ничего не получилось.

Юрий извинился, мол, нога поехала, случайно попал. Знаю, что у него так часто случайно получалось. Мне говорили: "Дида, он лупит по ногам, сразу бросай мяч мимо него – Ковтун не догонит". А я ошибся, принял аут, завозился с мячом, только начал стартовать – и все, игра закончилась. Неманья Видич точно был мягче", - цитирует Бианга "Чемпионат".
Теги: Спартак Ковтун Краснодар
Сегодня, 01:39
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Mahoylich (Сегодня, 02:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Травмы от головы.Нас так учили. И ему так сказали. Зачем возился с с мячом?


--------------------
Я за Спартак с 1972 года
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.