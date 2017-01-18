"Интер" в дополнительное время добился победы над "Болоньей"

"Интер" одержал победу над "Болоньей" во встрече 1/8 финала Кубка Италии. Победный гол забил Антонио Кандрева в дополнительное время.



Кубок Италии. 1/8 финала



"Интер" - "Болонья" - 3:2



Голы: Мурильо, 33, Паласио, 39, Джемаили, 43, Донса, 73, Кандрева, 98



"Интер": Каррисо, Мурильо, Д'Амброзио, Ансальди, Медель, Кондогбиа, Мариу, Гальярдини, Габриэл (Икарди, 72), Эдер (Брозович, 94), Паласио (Кандрева, 72)



"Болонья": Коста, Майетта, Масина, Крафт, Ойконому, Пульгар, Донса, Джемаили (Надь, 72), Риццо (Мунье, 61), Франческо, Дестро (Оквонкво, 79)



Предупреждения: Донса, 51, Д'Амброзио, 63, Ди Франческо, 102, Медель, 105+1, Кандрева, 109